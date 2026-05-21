На "Радио Судного дня" прозвучало несколько сообщений за день

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Королевна", "Блиноспас", "Жестокаин" и ряд других странных сообщений прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного Дня".

Первое сообщение "Жестокаин" зафиксировали в 07.09МСК, вторыми за день сигналами были "Ляповнук", "Блиноспас" и Вруновал", о которых сообщили в 09.10МСК, а последними сигналами в 11.03МСК были "Королевна", "Капосук" и "Братошик". Об этом говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня".