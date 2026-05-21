На "Радио Судного дня" прозвучало несколько сообщений за день - РИА Новости, 21.05.2026
15:49 21.05.2026
На "Радио Судного дня" прозвучало несколько сообщений за день

"Радиостанция судного дня" передала шесть сообщений за день

Вышка связи . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Королевна", "Блиноспас", "Жестокаин" и ряд других странных сообщений прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного Дня".
Первое сообщение "Жестокаин" зафиксировали в 07.09МСК, вторыми за день сигналами были "Ляповнук", "Блиноспас" и Вруновал", о которых сообщили в 09.10МСК, а последними сигналами в 11.03МСК были "Королевна", "Капосук" и "Братошик". Об этом говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня".
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
