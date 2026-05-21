Эксперт рассказал, как на Кубе делают сигары во время топливного кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Кубинские производители табака переходят на использование солнечной энергии в условиях энергетического и топливного кризиса.

ГАВАНА, 21 мая - РИА Новости. Кубинские производители табака в условиях энергетического и топливного кризиса переходят на использование солнечной энергии, сохраняя традиционные методы выращивания сигарного табака, рассказал РИА Новости профессор Гаванского университета и консультант международных проектов в аграрной сфере Хорхе Альфредо Карбальо Консепсьон.

"Табак не относится к культурам, требующим больших площадей, а его выращивание на Кубе исторически основано на агроэкологии с использованием натуральных удобрений и в меньшей степени импортных", – сказал эксперт.

Ключевым регионом табаководства на Кубе является Пинар-дель-Рио, где выращивается более 70% табака премиального качества для производства знаменитых кубинских сигар. В производстве также участвуют провинции Артемиса, Санкти-Спиритус и Вилья-Клара.

"Используются традиционные агроэкологические методы. А сейчас применяются электрические системы орошения, работающие от солнечных панелей", - добавил Карбальо Консепсьон.

На фоне регулярных отключений электричества солнечные панели начали устанавливать и на табачных фабриках. Одна из самых известных фабрик Гаваны - H. Upmann - использует фотоэлектрические модули для обеспечения непрерывной работы крутильщиц сигар.

"Мы ни на минуту не прекращали работу. На фабрике установили солнечные панели, и благодаря этому мы продолжили работать. Производство не останавливалось", – рассказала РИА Новости работница фабрики Юмилка.

По ее словам, предприятие также доставляет сотрудников до производства и обратно, поскольку общественный и частный транспорт работают с перебоями из-за нехватки топлива.

По официальным данным, табачная кампания 2025-2026 годов в Пинар-дель-Рио завершилась с показателем 11,4 тысячи гектаров посевов, что составляет 94% от запланированного уровня. При этом отрасль столкнулась с серьезными трудностями: сильные дожди в сентябре прошлого года уничтожили более 19 тысяч рассадников, а затем урожай пострадал из-за засухи.

Директор сельскохозяйственного подразделения государственной компании TabaCuba Освальдо Сантана Вера ранее сообщал местным СМИ, что из-за нехватки топлива осложнена перевозка деревянных конструкций для сушки табачных листьев, а строительство новых сушильных помещений задерживается.