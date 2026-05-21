02:40 21.05.2026
Эксперт рассказал, как на Кубе делают сигары во время топливного кризиса

© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кубинские производители табака переходят на использование солнечной энергии в условиях энергетического и топливного кризиса.
  • В производстве сигар на Кубе используются традиционные агроэкологические методы, а электрические системы орошения работают от солнечных панелей.
  • Табачная кампания 2025–2026 годов в Пинар-дель-Рио завершилась с показателем 11,4 тысячи гектаров посевов, что составляет 94% от запланированного уровня, однако отрасль столкнулась с серьезными трудностями из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки топлива.
ГАВАНА, 21 мая - РИА Новости. Кубинские производители табака в условиях энергетического и топливного кризиса переходят на использование солнечной энергии, сохраняя традиционные методы выращивания сигарного табака, рассказал РИА Новости профессор Гаванского университета и консультант международных проектов в аграрной сфере Хорхе Альфредо Карбальо Консепсьон.
"Табак не относится к культурам, требующим больших площадей, а его выращивание на Кубе исторически основано на агроэкологии с использованием натуральных удобрений и в меньшей степени импортных", – сказал эксперт.
Ключевым регионом табаководства на Кубе является Пинар-дель-Рио, где выращивается более 70% табака премиального качества для производства знаменитых кубинских сигар. В производстве также участвуют провинции Артемиса, Санкти-Спиритус и Вилья-Клара.
"Используются традиционные агроэкологические методы. А сейчас применяются электрические системы орошения, работающие от солнечных панелей", - добавил Карбальо Консепсьон.
На фоне регулярных отключений электричества солнечные панели начали устанавливать и на табачных фабриках. Одна из самых известных фабрик Гаваны - H. Upmann - использует фотоэлектрические модули для обеспечения непрерывной работы крутильщиц сигар.
"Мы ни на минуту не прекращали работу. На фабрике установили солнечные панели, и благодаря этому мы продолжили работать. Производство не останавливалось", – рассказала РИА Новости работница фабрики Юмилка.
По ее словам, предприятие также доставляет сотрудников до производства и обратно, поскольку общественный и частный транспорт работают с перебоями из-за нехватки топлива.
По официальным данным, табачная кампания 2025-2026 годов в Пинар-дель-Рио завершилась с показателем 11,4 тысячи гектаров посевов, что составляет 94% от запланированного уровня. При этом отрасль столкнулась с серьезными трудностями: сильные дожди в сентябре прошлого года уничтожили более 19 тысяч рассадников, а затем урожай пострадал из-за засухи.
Директор сельскохозяйственного подразделения государственной компании TabaCuba Освальдо Сантана Вера ранее сообщал местным СМИ, что из-за нехватки топлива осложнена перевозка деревянных конструкций для сушки табачных листьев, а строительство новых сушильных помещений задерживается.
При этом, по его словам, в рамках программы "смены энергетической матрицы" все фабрики, склады и предприятия предварительной обработки табака в районе Вуэльта-Абахо уже оснащены фотоэлектрическими системами. Холдинг рассчитывает, что к кампании 2026-2027 годов не менее половины систем орошения будут работать на возобновляемых источниках энергии.
