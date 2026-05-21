Врио губернатора Шуваев начал знакомство с белгородскими предприятиями - РИА Новости, 21.05.2026
10:50 21.05.2026
Врио губернатора Шуваев начал знакомство с белгородскими предприятиями

Врио губернатора Шуваев начал знакомство с ведущими белгородскими предприятиями

БЕЛГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев начал знакомство с ведущими предприятиями региона с посещения Лебединского горно-обогатительного комбината, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Александр Шуваев провел рабочее совещание с руководством компании "Металлоинвест" и изучил ключевые показатели Лебединского ГОКа. Так, в 2025 году предприятие подняло из карьера по конвейеру более 30 миллионов тонн железной руды для выпуска концентрата, окатышей и брикетов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках реализации программы социально-экономического партнерства между правительством Белгородской области и "Металлоинвестом" в 2026 году на инвестиционные проекты по развитию городской инфраструктуры, в сфере образования и подготовки кадров будет выделено 3,9 миллиарда рублей, из которых 2,4 миллиарда рублей направит регион, а 1,5 миллиарда рублей — компания.
"Лебединский ГОК — флагман горнорудной отрасли и настоящая гордость Белгородской области. Самое главное для нас — это стабильная работа и развитие каждого нашего предприятия. Лебединский ГОК хорошо справляется с этой задачей", — отметил Шуваев и поблагодарил компанию за высокие результаты работы и успешную реализацию инвестиционных проектов, которые помогают развиваться Губкинскому округу и региону в целом.
Шуваев также посетил смотровую площадку карьера Лебединского ГОКа — крупнейшего в мире по добыче негорючих полезных ископаемых - и встретился с трудовым коллективом комбината, на котором обсудили планы по развитию Губкинского округа и шаги для их реализации.
"Компания и наши города неразрывно связаны: здесь работают наши предприятия, живут сотрудники и их семьи, растут дети. Вместе с правительством Белгородской области мы реализуем проекты, которые важны для каждого жителя — от благоустройства и социальной инфраструктуры до поддержки образования, медицины и создания современных рабочих мест", — отметил генеральный директор "Металлоинвеста" Александр Попов.
"Металлоинвест" — один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Белгородской области. В 2025 году налоговые отчисления компании в региональный бюджет превысили 13 миллиардов рублей, а средняя заработная плата на Лебединском ГОКе превышает 104 тысячи рублей.
 
