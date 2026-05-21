С рэпера Pharaoh принудительно взыскали штраф за пропаганду наркотиков
06:42 21.05.2026
С рэпера Pharaoh принудительно взыскали штраф за пропаганду наркотиков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Pharaoh (Глеб Голубин)
Рэп-исполнитель Pharaoh (Глеб Голубин). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) принудительно взыскали штраф за пропаганду наркотиков.
  • Размер штрафа составил 80 тысяч рублей.
  • Исполнительное производство о взыскании штрафа было окончено 14 мая.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Приставы принудительно взыскали с рэпера Pharaoh (настоящее имя - Глеб Голубин) 80 тысяч рублей штрафа за пропаганду наркотиков, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее агентство со ссылкой на материалы приставов и судебные документы сообщало, что в апреле на Голубина завели исполнительное производство о взыскании 80 тысяч рублей штрафа за пропаганду запрещенных веществ.
Согласно судебным материалам, 14 мая было вынесено постановление об окончании исполнительного производства о взыскании с Голубина 80 тысяч рублей штрафа за пропаганду употребления наркотиков в четырех песнях.
Кроме того, как следует из материалов приставов, за рэпером не числится неоконченных исполнительных производств.
