В Молдавии возмущены тратами властей на шоу Галкина* вместо ремонта дорог

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Жители Молдавии возмущены, что на праздник в городе Фалешты пригласили выступить Максима Галкина* (объявлен иноагентом в РФ), считая, что его гонорар можно было потратить, например, на ремонт дорог, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с комментариями пользователей в соцсетях.

Недовольные жители Фалешт считают, что таким образом власти пытаются их задобрить, чтобы не решать проблемы города. "Дороги в руинах, больницы с обрушившимися стенами, а нам привозят артистов стоимостью в сотни тысяч евро", "Мы живем в грязи, нищете, ямы на дорогах, проблема за проблемой, власти правда считают, что мы мечтаем плясать под Галкина*?", "Пусть и этого не пустят, как (ранее не пустили российскую поп-группу) "Руки вверх", - так звучит лишь небольшая часть возмущенных комментариев. Также пользователи соцсетей сочли, что Галкину* после отъезда из России явно не хватает денег, если он соглашается на подобные предложения.