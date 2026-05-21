В Молдавии возмущены тратами властей на шоу Галкина* вместо ремонта дорог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Молдавии возмущены тем, что на праздник в городе Фалешты пригласили выступить Максима Галкина (объявлен иноагентом в РФ).
- Горожане считают, что гонорар Галкина лучше потратить на ремонт дорог в городе.
- Ранее молдавское министерство культуры попросило государственные культурные учреждения и импрессарские компании заблаговременно сообщать о намерениях приглашать артистов из-за рубежа.
КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Жители Молдавии возмущены, что на праздник в городе Фалешты пригласили выступить Максима Галкина* (объявлен иноагентом в РФ), считая, что его гонорар можно было потратить, например, на ремонт дорог, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с комментариями пользователей в соцсетях.
Депутат парламента Молдавии Ренато Усатый ранее объявил, что в день храма в Фалештах, откуда он родом, выступит Галкин*. Концерт запланирован на 22 мая, он пройдет на центральной площади города, в котором проживают около 15 тысяч человек.
Недовольные жители Фалешт считают, что таким образом власти пытаются их задобрить, чтобы не решать проблемы города. "Дороги в руинах, больницы с обрушившимися стенами, а нам привозят артистов стоимостью в сотни тысяч евро", "Мы живем в грязи, нищете, ямы на дорогах, проблема за проблемой, власти правда считают, что мы мечтаем плясать под Галкина*?", "Пусть и этого не пустят, как (ранее не пустили российскую поп-группу) "Руки вверх", - так звучит лишь небольшая часть возмущенных комментариев. Также пользователи соцсетей сочли, что Галкину* после отъезда из России явно не хватает денег, если он соглашается на подобные предложения.
Ранее молдавское министерство культуры сообщило, что разослало циркуляр государственным культурным учреждениям, находящимся в его ведении, а также импрессарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в спектаклях, концертах, фестивалях или других культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут "привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу государственных учреждений".
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.