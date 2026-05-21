Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае три школьника получили ожоги из-за сигнального устройства - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 21.05.2026
В Пермском крае три школьника получили ожоги из-за сигнального устройства

МВД: в Пермском крае 3 школьника получили ожоги из-за сигнального устройства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое школьников в Чайковском (Пермский край) получили ожоги из-за устройства для подачи световых и шумовых сигналов.
  • 12-летний учащийся принес устройство в класс, он нашел его на улице около двух недель назад.
ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Ожоги трое учеников школы города Чайковский в Пермском крае получили из-за использования устройства для подачи световых и шумовых сигналов, которое нашел на улице и принес в класс 12-летний учащийся, сообщает региональный главк МВД.
В четверг краевое министерство образования сообщало, что три школьника получили незначительные ожоги из-за взрыва петарды в школе №8 города Чайковский в Пермском крае. В результате один ребенок был направлен на допосмотр, двое детей в госпитализации не нуждались.
«
"Сегодня в одну из школ города Чайковского 12-летний учащийся принес в класс устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов ("сигнал охотника"). Со слов мальчика, его он нашел на улице около двух недель назад", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что полиция разбирается в ситуации.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В Орехово-Зуево мальчик остался без фаланги пальца из-за взрыва петарды
12 апреля, 20:19
 
ПроисшествияЧайковскийПермский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала