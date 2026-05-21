ВС России взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области, сообщило Минобороны..
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области", — говорится в сводке.
Уточняется, что бойцы "Севера" за последние сутки нанесли поражение двум механизированным бригада ВСУ и бригаде территориальной обороны в районах Великой Бабки, Гранова, Рясного, Старицы и Избицкого в Харьковской области. В Сумской области российские бойцы успешно поразили живую силу и технику механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанское, Запселье и Дегтярное.
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили Шестеровку в Харьковской области
