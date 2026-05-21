Эксперт рассказала, что нужно для круглогодичной навигации по Севморпути
02:13 21.05.2026
Эксперт рассказала, что нужно для круглогодичной навигации по Севморпути

Корабли в морском порту Дудинка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Круглогодичная навигация по Северному морскому пути возможна при наличии спроса от компаний-перевозчиков.
  • Для навигации необходимы суда с высоким ледовым классом и возможность привлечь атомный ледокольный флот.
  • Эксперты ЦЛГМИ готовы предоставлять судовладельцам варианты маршрутов для работы в акватории Севморпути.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) возможна при наличии спроса от компаний-перевозчиков, судов с высоким ледовым классом, способности привлечь атомный ледокольный флот, а также возможности грамотно оценивать ледовые условия, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.
"В первую очередь нужен запрос от компаний-перевозчиков. Во вторую - иметь в распоряжении суда с высоким ледовым классом, плюс возможность привлечь атомный ледокольный флот в помощь, а также возможность грамотно оценивать ледовые условия, вести мониторинг развития ледяного покрова, использовать краткосрочные ледовые прогнозы распределения, сжатия и торосистости (обилия нагромождений обломков льда - ред.)", - сказала Ильина, отвечая на вопрос РИА Новости о потребностях для круглогодичной навигации по СМП.
Эксперты ЦЛГМИ готовы предоставлять судовладельцам варианты маршрутов для работы в акватории Севморпути, добавила она.
Северный морской путь - судоходная трасса, следующая из Европы в Азию по морям Северного Ледовитого океана, огибающая северные рубежи России. В апреле гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что грузоперевозки по Севморпути в 2026 году могут превысить 40 миллионов тонн.
