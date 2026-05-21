Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 11-го армейского корпуса с начала мая ликвидировали более шести минометов ВСУ.
- Также были уничтожены два артиллерийских орудия и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.
- Для выявления огневых позиций использовались разведывательные беспилотники, что позволило поразить артиллерию противника, живую силу и блиндажи.
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса с начала мая ликвидировали более шести минометов ВСУ, два артиллерийских орудия и СПГ-9, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".
"В ходе нанесения огневого поражения силами беспилотных систем и артиллерии были уничтожены более шести минометов ВСУ с начала мая. Кроме этого, в рамках контрбатарейной борьбы были ликвидированы два артиллерийских орудия и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9", - рассказал офицер.
Он добавил, что для выявления огневых позиций использовались разведывательные беспилотники самолетного и коптерного типа, после чего координаты оперативно передавались расчетам ударных БПС и артиллерии. Собеседник отметил, что массированное огневое воздействие позволило поразить не только артиллерию противника, но также живую силу и блиндажи.
22 июня 2022, 17:18