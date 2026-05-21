Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили шесть минометов и два орудия ВСУ в мае - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 21.05.2026
Бойцы "Севера" уничтожили шесть минометов и два орудия ВСУ в мае

РИА Новости: военнослужащие "Севера" в мае уничтожили 6 минометов и 2 орудия ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса с начала мая ликвидировали более шести минометов ВСУ.
  • Также были уничтожены два артиллерийских орудия и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.
  • Для выявления огневых позиций использовались разведывательные беспилотники, что позволило поразить артиллерию противника, живую силу и блиндажи.
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса с начала мая ликвидировали более шести минометов ВСУ, два артиллерийских орудия и СПГ-9, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным "Карта".
«
"В ходе нанесения огневого поражения силами беспилотных систем и артиллерии были уничтожены более шести минометов ВСУ с начала мая. Кроме этого, в рамках контрбатарейной борьбы были ликвидированы два артиллерийских орудия и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9", - рассказал офицер.
Он добавил, что для выявления огневых позиций использовались разведывательные беспилотники самолетного и коптерного типа, после чего координаты оперативно передавались расчетам ударных БПС и артиллерии. Собеседник отметил, что массированное огневое воздействие позволило поразить не только артиллерию противника, но также живую силу и блиндажи.
"Карта" подчеркнул, что уничтожение артиллерии вынуждает ВСУ отводить позиции дальше в тыловые районы, чтобы быть недосягаемыми для беспилотников и артиллерии Вооруженных сил РФ. Это способствует более эффективному ведению наступательных действий в рамках расширения буферной зоны безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала