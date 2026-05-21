В Севастополе пострадавших при обрушении балкона в школе освободят от ЕГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Выпускников, которые пострадали из-за падения балкона в школе в Каче освободят от сдачи экзаменов и помогут с поступлением в вузы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сейчас экзамены сдавать очевидно невозможно, аттестаты ребята получат по среднему балу. А далее надо будет помочь им поступить в те вузы, в которые они планировали поступать, после выздоровления" , - сказал Развожаев в эфире канала СТВ.
Сейчас пострадавшие школьники получают медпомощь, всего госпитализированы 10 человек. Состояние двоих детей тяжелое, одного из них переведут на лечение Москву, сообщил он.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали девять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.