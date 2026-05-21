Одного пострадавшего в школе под Севастополем, отправят на лечение в Москву
19:00 21.05.2026 (обновлено: 19:51 21.05.2026)
Одного пострадавшего в школе под Севастополем, отправят на лечение в Москву

Развожаев: пострадавшего под Севастополем школьника отправят на лечение в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одного пострадавшего при обрушении балкона в школе в Севастополе мальчика отправят на лечение в Москву.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Одного пострадавшего при обрушении балкона в школе в Севастополе школьника отправят на лечение в Москву, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В четверг Развожаев сообщил, что всего было госпитализировано 10 детей – одна девочка обратилась за помощью позднее сама. По его данным, состояние троих ребят тяжелое, за жизнь одного мальчика борются медики.
"Сейчас ситуация тяжелая, но стабильная, хотя принято решение, что одного (пострадавшего) мальчика будем отправлять в Москву", - сказал губернатор в эфире телеканала СТВ.
Губернатор рассказал, что больше всего пострадали двое ребят, их состояние тяжелое, но стабильное. Другие дети под наблюдением, со многими находятся родители.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали девять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.
Последствия обрушения балкона в школе № 13 поселка Кача под Севастополем
МоскваСевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
