Десять подростков, пострадавших при ЧП в Севастополе, остаются в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Десять подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя, остаются в больнице, шестеро ребят - стабильны, еще трое - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В частности, по его словам, шестеро ребят - стабильны, у них травмы средней степени тяжести.
"Ещё одна девушка сама приехала в больницу вчера вечером, она в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей. Ещё трое - одна девушка и двое парней - в тяжёлом состоянии", - добавил губернатор.