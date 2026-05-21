Десять подростков, пострадавших при ЧП в Севастополе, остаются в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Десять подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя, остаются в больнице, шестеро ребят - стабильны, еще трое - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Десять подростков, пострадавших вчера при обрушении балкона в школе №13, остаются в больнице", - написал Развожаев в своем канале на платформе " Макс ".

В частности, по его словам, шестеро ребят - стабильны, у них травмы средней степени тяжести.