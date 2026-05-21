Стоматолог рассказал, какая зубная щетка эффективнее

РИА Новости: ультразвуковая зубная щетка лучше традиционной

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ультразвуковая зубная щетка лучше традиционной, так как позволяет проводить гигиену в труднодоступных участках полости рта.
  • Ультразвуковая зубная щетка обладает такими физическими параметрами, как кавитация и гидродинамическая волна.
  • Ультразвуковые зубные щетки эффективнее очищают зубы мудрости и другие труднодоступные участки, чем ручные щетки.
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая - РИА Новости. Ультразвуковая зубная щетка лучше традиционной, потому что позволяет проводить гигиену в труднодоступных участках полости рта, рассказал РИА Новости старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Константин Логинов.
"Предпочтительнее будет ультразвуковая зубная щетка, потому что она обладает такими физическими параметрами, как кавитация (процедура, при которой низкочастотный ультразвук разрушает жировые клетки - ред.), как гидродинамическая волна, что позволяет в труднодоступных участках, межзубных промежутках… проводить более тщательную гигиену полости рта", - сказал собеседник агентства.
Логинов отметил, что ультразвуковые зубные щетки очищают полость рта эффективнее, чем ручные щетки, потому что последние не способны затронуть некоторые участки ротовой полости. Врач добавил, что ультразвуковые зубные щетки лучше справляются и с очисткой зубов мудрости.
