Рейтинг@Mail.ru
Латвия массово блокировала счета бизнесменов из России, заявил экс-депутат - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 21.05.2026
Латвия массово блокировала счета бизнесменов из России, заявил экс-депутат

Экс-депутат Панкратов: Латвия массово блокировала счета бизнесменов из России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвийские власти массово блокировали счета предпринимателей из РФ под видом санкционных рисков, заявил бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Латвийские власти под видом санкционных рисков массово блокировали счета предпринимателей из РФ, рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.
Он уточнил, что усиленные проверки стали одним из ключевых инструментов давления на российских бизнесменов и их клиентов в республике.
Рига - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Экс-депутат Рижской думы рассказал о борьбе сейма Латвии с русским языком
17 мая, 01:04
"Представители российского бизнеса, работавшие в Латвии, обращались ко мне с жалобами на дискриминационные проверки, отказ в продлении лицензий, блокировку счетов и фактическое выдавливание с рынка под предлогом "санкционных рисков", - сказал Панкратов.
Бывший депутат Рижской думы отметил, что проверки стали наиболее очевидными после 2022 года, а совокупность строгих мер в отношении российских бизнесменов определила их "массовость". Панкратов также подчеркнул, что контроль над деятельностью российских предприятий имел не точечный, а системный характер. В результате пострадали логистический сектор и промышленность. На фоне сокращения грузопотоков через порты и железные дороги целые регионы столкнулись с падением доходов и безработицей.
В ноябре 2024 года латвийское национальное информационное агентство LETA в рамках антироссийских и антибелорусских санкций сообщало, что на конец октября были заморожены активы 147 лиц на сумму более 80 миллионов евро, из которых свыше 53 миллионов - банковские счета. Эти показатели свидетельствуют не о единичных случаях, а об институционализированной практике, считает Панкратов.
Панкратов - бывший депутат Рижской думы в период с 2009 по 2017 годы. Он часто выступал за защиту прав русскоязычного населения. За это полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Латвии готовят справки об "угрозах от русскоязычных", заявил экс-депутат
18 мая, 00:33
 
ЛатвияРоссияРижская думаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала