СберУниверситет представил новый "Индекс развития корпоративного обучения"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Новое исследование СберУниверситета "Индекс развития корпоративного обучения", цель которого — дать ориентир тем, кто занимается развитием обучения в компаниях, охватило 50 компаний из 14 отраслей, сообщила пресс-служба университета.

В выборку вошли ведущие игроки рынка — такие как "Росатом", ВТБ, "Билайн", "ФосАгро", "Почта России", "Черкизово" и другие крупные организации. Методология включала комплексное анкетирование, глубинные интервью о лучших практиках, а также обработку и анализ данных с применением ИИ, кластерного и корреляционного анализа.

Как отмечается в сообщении, Индекс оценивает уровень развития системы корпоративного обучения в трех доменах. "Культура и люди" отражает укорененность ценности обучения в организации — от руководства до рядовых сотрудников. Домен "Процессы и организация" характеризует инфраструктуру и управленческую архитектуру: стратегию функции обучения, модель компетенций, индивидуальные планы развития, систему кадрового резерва. Третий домен "Образовательные технологии" определяет качество методической основы: от диагностики потребностей до реализации и оценки результатов.

"Индекс" дает возможность сопоставить компании с разным горизонтом принятия решений, готовностью к инновациям, целями и другими параметрами.

По итогам исследования средний показатель по рынку составил 68 баллов из 100. "Образовательные технологии" стали доменом с наименьшим баллом (64). Самый высокий уровень у домена "Культура и люди" — 73. "Процессы и организация" набрали 69 баллов.

"Компании создали среду для развития сотрудников, получили поддержку руководства и выстроили базовые процессы, но пока сложно говорить о системности", - комментируют авторы исследования.

Драйвером зрелости политики корпоративного обучения в СберУниверситете считают длинный временной горизонт принятия решений. Компании с коротким горизонтом принятия решений используют обучение как инструмент решения текущих бизнес-задач, с дальним — как долгосрочную инвестицию в развитие сотрудников и будущую устойчивость бизнеса.

"Длинный горизонт принятия решений увеличивает среднее значение Индекса и влияет на все три домена: Культура +8 баллов, Процессы +12, Образовательные технологии +17 (прирост от короткого к длинному горизонту", - отмечается в сообщении.

Анализ показал, что крупнейшие компании с выручкой более 500 миллиардов рублей заметно опережают остальные: их общий балл — 75 против 66 и 64 у кластеров компаний с выручкой в 25-200 миллиардов рублей и в 200-500 миллиардов рублей, соответственно.

Лидеры выигрывают прежде всего за счет более зрелых процессов, тогда как культура остается примерно на одном уровне у всех. При этом образовательные технологии — самый слабый домен во всех трех кластерах.

Среди компаний с самыми высокими баллами 100% имеют стратегию развития , половина делает приоритетом усиление связи обучения с бизнес-результатами и развитием персонализации, также 50% внедрили анализ данных в образовательный процесс. В 10 раз больше компаний-лидеров имеют регламент разработки образовательных программ, они в четыре раза чаще используют 360-градусную обратную связь, в три раза чаще — интервью и фокус-группы, вдвое чаще — анкетирование руководителей для оценки результатов обучения.