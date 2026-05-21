Россиянам объяснили, кому пригодятся советские сберкнижки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Государство продолжает компенсировать советские вклады в Сбербанке, оформленные до 20 июня 1991 года. Выплаты положены россиянам и их наследникам. О том, как их получить, агентству “Прайм” рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения) и на кратность за вычетом ранее выплаченных компенсаций", — пояснила эксперт.
Родившиеся до 1945 года получат трехкратную сумму остатка, родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплату, если владелец вклада на день смерти был гражданином России.
Компенсацию можно оформить в офисе Сбера, предоставив паспорт и сберкнижку. Наследникам дополнительно понадобятся свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Выплаты на ритуальные услуги составляют до 6 000 рублей.