03:18 21.05.2026
Россиянам объяснили, кому пригодятся советские сберкнижки

Финогенова: компенсации по советским вкладам могут получить наследники

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Сберегательная книжка и паспорт посетителя Сбербанка
Сберегательная книжка и паспорт посетителя Сбербанка - РИА Новости, 21.05.2026
Сберегательная книжка и паспорт посетителя Сбербанка. Архивное фото
  • Государство продолжает компенсировать советские вклады в Сбербанке, оформленные до 20 июня 1991 года.
  • Сумма компенсации зависит от остатка вклада на 20.06.1991, срока хранения и ранее выплаченных компенсаций; родившиеся до 1945 года получат трехкратную сумму остатка, в 1946–1991 годах — двукратную.
  • Компенсацию можно оформить в офисе Сбера, предоставив паспорт и сберкнижку, а наследникам дополнительно понадобятся свидетельство о смерти и документы о праве на наследство.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Государство продолжает компенсировать советские вклады в Сбербанке, оформленные до 20 июня 1991 года. Выплаты положены россиянам и их наследникам. О том, как их получить, агентству “Прайм” рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«
"Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения) и на кратность за вычетом ранее выплаченных компенсаций", — пояснила эксперт.
Родившиеся до 1945 года получат трехкратную сумму остатка, родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплату, если владелец вклада на день смерти был гражданином России.
Компенсацию можно оформить в офисе Сбера, предоставив паспорт и сберкнижку. Наследникам дополнительно понадобятся свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Выплаты на ритуальные услуги составляют до 6 000 рублей.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
