Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евродепутат Вилле Ниинисте признал слом в глобальном санкционном движении против России из-за послаблений Великобритании и США в отношении российской нефти.
- Вилле Ниинисте считает, что нерешительность Еврокомиссии играет на руку российской экономике.
- Еврокомиссия пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители.
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти показали слом в глобальном санкционном движении против России, признал евродепутат Вилле Ниинисте.
"Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях", - сказал он в интервью изданию Euractiv.
По его мнению, что нерешительность Еврокомиссии только играет на руку российской экономике.
В Еврокомиссии ранее заявляли, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. Как сообщали СМИ, представление законопроекта, которое было запланировано на 15 апреля, было вообще исключено из краткосрочной повестки комиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.