Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат признал слом в санкционном движении против России - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 21.05.2026 (обновлено: 12:09 21.05.2026)
Евродепутат признал слом в санкционном движении против России

Ниинисте: послабления по нефти показали слом в санкционном движении против РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Вилле Ниинисте признал слом в глобальном санкционном движении против России из-за послаблений Великобритании и США в отношении российской нефти.
  • Вилле Ниинисте считает, что нерешительность Еврокомиссии играет на руку российской экономике.
  • Еврокомиссия пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители.
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти показали слом в глобальном санкционном движении против России, признал евродепутат Вилле Ниинисте.
"Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях", - сказал он в интервью изданию Euractiv.
Министерство финансов Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Британия внесла в санкционный список НКО "Институт развития интернета"
11 мая, 12:48
По его мнению, что нерешительность Еврокомиссии только играет на руку российской экономике.
В Еврокомиссии ранее заявляли, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. Как сообщали СМИ, представление законопроекта, которое было запланировано на 15 апреля, было вообще исключено из краткосрочной повестки комиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Британия внесла в санкционный список гендиректора АНО "Диалог"
11 мая, 12:47
 
В миреРоссияВеликобританияСШАЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала