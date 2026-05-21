Экс-мэру Самары добавляли капсулы с отравляющим веществом в таблетницу

14:06 21.05.2026
Экс-мэру Самары Тархову добавляли капсулы с отравляющим веществом в таблетницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-мэру Самары Виктору Тархову и его супруге добавляли капсулы с отравляющим веществом в таблетницу.
  • Обвиняемая в убийстве Екатерина Тархова действовала в составе ОПГ, руководимой Светланой Метревели, из корыстных побуждений.
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Экс-мэру Самары Виктору Тархову и его супруге, в убийстве которых обвиняется их внучка, добавляли капсулы с отравляющим веществом в таблетницу с ежедневно принимаемыми лекарствами, передает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.
Уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары и его жены, в котором обвиняется их 31-летняя внучка Екатерина Тархова, поступило в суд 12 мая. Также по делу проходит 79-летняя Таисия Киселева. Внучку экс-мэра обвиняют в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, а также в умышленном уничтожении имущества, похищении и подделке документов. Она арестована до 26 мая. Киселевой предъявлено обвинение в краже.
Обвиняемая Тархова, по словам прокурора, действовала в составе ОПГ, руководимой Светланой Метревели, из корыстных побуждений. Метревели, по словам гособвинителя, была знакома с обвиняемой и имела на нее влияние. Также войти в состав ОПГ для преступного обогащения под руководством Метревели было предложено Дмитрию Метверели и Таисии Киселевой. В составе ОПГ обвиняемая Тархова вместе с другими участниками должна была подчиняться Метревели и выполнять ее указания. К преступлению, по словам прокурора, был тщательно разработан план.
По словам гособвинителя, в соответствии с разработанным планом Метревели, "желая причинения особых страданий, мучений и физической боли потерпевшим", поручила членам организованной преступной группы привезти на территорию РФ отравляющее вещество и расфасовать в капсулы.
"Используя имеющиеся родственные связи с Тарховым и Тарховой и свободный доступ в их квартиру… в которой… оказывались полученные от Метревели Дмитрия капсулы, заранее расфасованные с установленным следствием веществом, опасным для жизни и здоровья человека, в таблетнице с ежедневно используемыми лекарственными препаратами, показанными в связи с заболеваниями", - сказал представитель гособвинения.
По его словам, Тархова должна была сообщать Метревели об изменениях состояния престарелых потерпевших, которых травила опасным веществом.
На судебное заседание, помимо обвиняемых Тарховой и Киселевой, была доставлена дочь убитого, потерпевшая по делу Людмила Тархова, которая в 2022 году была приговорена к семи годам колонии по делу о вымогательстве. Суд в среду завершил подготовительную часть судебного заседания и перешел к судебному следствию.
По версии следствия, с 25 ноября 2024 по 2 января 2025 года Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели убили бывшего мэра Самары и его супругу, отравив их, после чего заморозили при помощи азота и расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам Самары. Указания им давала Светлана Метревели, находившаяся на территории иностранного государства. Кроме того, фигуранты похитили имущество убитых - одежду, ювелирные украшения, деньги с банковских счетов и подлежащие начислению в качестве дивидендов, а при содействии Таисии Киселевой, родственницы Метревели, был продан автомобиль потерпевшей. Всего похищено имущества на сумму более 2 миллионов рублей. Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в следственном управлении СК России по Самарской области сообщали, что 31 января 2025 года друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. По подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых, позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
