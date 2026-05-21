Рютте рассказал о реакции НАТО на применение ядерного оружия

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет "разрушительной", заявил в среду генсек альянса Марк Рютте в Брюсселе, хотя Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения РФ подобного вооружения.