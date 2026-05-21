05:47 21.05.2026
Рютте рассказал о реакции НАТО на применение ядерного оружия

Рютте уверен, что возможный ядерный удар приведет к разрушительным последствиям

© AP Photo / Virginia Mayo — Марк Рютте
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что реакция альянса на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительной».
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия опровергает спекуляции о рассмотрении возможности применения ядерного оружия на Украине.
  • Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ и выражает обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет "разрушительной", заявил в среду генсек альянса Марк Рютте в Брюсселе, хотя Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения РФ подобного вооружения.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия опровергает беспочвенные спекуляции о том, что в Москве якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине.
"Они (Россия - ред.) знают, что если это (применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта - ред.) произойдет, реакция будет разрушительной", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на вопрос о действиях альянса в случае применения Россией ядерного оружия против Украины.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
