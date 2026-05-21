Рютте рассказал о реакции НАТО на применение ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что реакция альянса на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет «разрушительной».
- Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия опровергает спекуляции о рассмотрении возможности применения ядерного оружия на Украине.
- Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ и выражает обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет "разрушительной", заявил в среду генсек альянса Марк Рютте в Брюсселе, хотя Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения РФ подобного вооружения.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия опровергает беспочвенные спекуляции о том, что в Москве якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине.
