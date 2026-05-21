Сергей Жуков рассказал, кто крышевал группу "Руки Вверх!" в 90-е годы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости рассказал, что в период 90-х годов представитель ореховской бригады по имени Роман крышевал музыкантов группы.

"Рома крышевал "Руки Вверх!". Раньше говорили: "Ромку знаешь? А Коляна знаешь?" Крышевали по районам: были "солнцевские", "ореховские" и так далее. Мы жили в Орехово-Борисово, поэтому у нас были "ореховские". У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно", — сказал он, отвечая на вопрос о том, кто крышевал "Руки Вверх!".

Жуков отметил, что за грозным видом "ореховский" Рома скрывал ранимую душу, уже через год "работы" с "Руки Вверх!" он стал главным фанатом их творчества.

"Он сидел, плакал под песню "Лишь о тебе мечтая" и говорил: "Как ты это делаешь вообще?" Становилось понятно, что это тоже люди. Обычный паренек, который в системе координат того времени просто оказался на одном месте, а мы — на другом. От этого его человечность не меняется, но, к сожалению, его судьба такова, а то, что он натворил, не отменишь", — добавил музыкант.

"Руки Вверх!" — группа, основанная в 1996 году Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным . Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.