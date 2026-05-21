США хотят, чтобы Индия покупала больше американской нефти, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Индия покупала как можно больше американской нефти, и уже ведет об этом переговоры с Нью-Дели, заявил в четверг глава госдепартамента Марко Рубио.
Как подчеркнул американский госсекретарь, Соединенные Штаты заинтересованы в увеличении доли американских энергоносителей в общем портфеле закупок со стороны Нью-Дели.