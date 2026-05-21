США предпочли бы мирно договориться с Кубой, заявил Рубио

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем.
- Он отметил, что вероятность мирного урегулирования с Кубой невысока.
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность реализации такого сценария невысока, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент (США Дональд Трамп – ред.) всегда предпочитает мирное соглашение путем переговоров - это неизменно наш приоритет, и в отношении Кубы это по-прежнему так. Но если говорить честно... вероятность такого исхода невысока", - сказал Рубио журналистам.