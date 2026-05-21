Прибывшие в Роттердам члены экипажа лайнера не заражены хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ Прибывшие в Роттердам члены экипажа круизного лайнера MV Hondius и двое медицинских сотрудников получили отрицательные тесты на хантавирус.

У всех прошедших обследование отсутствуют симптомы.

Признаков распространения хантавируса за пределы круизного лайнера после его прибытия в порт нет.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Прибывшие в Роттердам члены экипажа круизного лайнера MV Hondius и двое медицинских сотрудников получили отрицательные тесты на хантавирус, сообщила в письме парламенту Нидерландов министр здравоохранения страны Софи Херманс.

В понедельник круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама . На борту MV Hondius находились 27 человек, включая 25 членов экипажа и двух нидерландских медицинских работников. Они были помещены на карантин.

"По прибытии в порт все лица прошли тщательное медицинское обследование… Все результаты анализов отрицательные. Это означает, что у них не выявили заражения андским вариантом вируса", - говорится в письме , распространенном в четверг.

Как сообщила министр, ни у кого из них также нет симптомов хантавируса.

Ранее советник по коммуникациям муниципалитета Роттердама Венди Кервер сообщила РИА Новости, что признаков распространения хантавируса за пределы круизного лайнера после его прибытия в порт нет.