Прибывшие в Роттердам члены экипажа лайнера не заражены хантавирусом

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Прибывшие в Роттердам члены экипажа круизного лайнера MV Hondius и двое медицинских сотрудников получили отрицательные тесты на хантавирус, сообщила в письме парламенту Нидерландов министр здравоохранения страны Софи Херманс.
В понедельник круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама. На борту MV Hondius находились 27 человек, включая 25 членов экипажа и двух нидерландских медицинских работников. Они были помещены на карантин.
"По прибытии в порт все лица прошли тщательное медицинское обследование… Все результаты анализов отрицательные. Это означает, что у них не выявили заражения андским вариантом вируса", - говорится в письме, распространенном в четверг.
Как сообщила министр, ни у кого из них также нет симптомов хантавируса.
Ранее советник по коммуникациям муниципалитета Роттердама Венди Кервер сообщила РИА Новости, что признаков распространения хантавируса за пределы круизного лайнера после его прибытия в порт нет.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после с членами экипажа направилось в Роттердам.
