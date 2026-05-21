"Это очень важно". Отчаянный шаг Британии в отношении России ошеломил Запад

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Частичный отход Лондона от антироссийских санкций показывает их несостоятельность, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Очень важный шаг был предпринят британцами. Они, вероятно, были самыми жесткими среди западных стран в вопросе санкций. <…> Они были одними из главных сторонников заморозки российских активов. Британцы <…> теперь вынуждены смягчить эти ограничения", — отметил он.
По мнению аналитика, аналогичное решение со стороны Евросоюза — это лишь вопрос времени.
Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах.
В понедельник новую 30-дневную лицензию на морские поставки российской нефти выдали и США. Мера коснется топлива, уже загруженного в танкеры.
Цены на топливо стали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
В российском посольстве в Лондоне заявляли, что возникшая ситуация ударит по экономике Великобритании и Европы еще сильнее из-за введенных ими рестрикций против Москвы. Так, стоимость электроэнергии там увеличилась в два-три раза по сравнению с досанкционным периодом, а энергетический кризис, по оценкам экспертов, обошелся им в 1,8 триллиона долларов. В дипмиссии особо подчеркивали, что эти подсчеты были сделаны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке.