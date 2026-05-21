Рейтинг@Mail.ru
"Это очень важно". Отчаянный шаг Британии в отношении России ошеломил Запад - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 21.05.2026 (обновлено: 20:53 21.05.2026)
"Это очень важно". Отчаянный шаг Британии в отношении России ошеломил Запад

Меркурис: отход Британии от санкций против РФ показывает их несостоятельность

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частичное снятие антироссийских санкций Британией показывает их несостоятельность, заявил военный аналитик Александр Меркурис.
  • Эксперт считает, что Евросоюз также смягчит ограничения, — это лишь вопрос времени.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Частичный отход Лондона от антироссийских санкций показывает их несостоятельность, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Очень важный шаг был предпринят британцами. Они, вероятно, были самыми жесткими среди западных стран в вопросе санкций. <…> Они были одними из главных сторонников заморозки российских активов. Британцы <…> теперь вынуждены смягчить эти ограничения", — отметил он.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Британия извинилась за "неуклюжий" шаг по поводу России
20 мая, 19:41
По мнению аналитика, аналогичное решение со стороны Евросоюза — это лишь вопрос времени.
Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах.
В понедельник новую 30-дневную лицензию на морские поставки российской нефти выдали и США. Мера коснется топлива, уже загруженного в танкеры.
Цены на топливо стали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
В российском посольстве в Лондоне заявляли, что возникшая ситуация ударит по экономике Великобритании и Европы еще сильнее из-за введенных ими рестрикций против Москвы. Так, стоимость электроэнергии там увеличилась в два-три раза по сравнению с досанкционным периодом, а энергетический кризис, по оценкам экспертов, обошелся им в 1,8 триллиона долларов. В дипмиссии особо подчеркивали, что эти подсчеты были сделаны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке.
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Через границу". Выходка Прибалтики против России вызвала гнев на Западе
Вчера, 16:43
 
В миреВеликобританияАлександр МеркурисСанкции в отношении РоссииСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала