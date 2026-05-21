МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия выигрывает войну на Украине, поэтому на Западе говорят о переговорах с Москвой, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Проект использования Украины в качестве инструмента против России подошел к концу, и именно поэтому (на Западе - ред.) обсуждаются переговоры с Россией, чтобы избежать полного поражения Украины", - добавил он.