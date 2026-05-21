Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема заявил, что Россия выигрывает войну на Украине.
- Армандо Мема выразил уверенность, что Россия успешно предотвращает расширение НАТО на Украине.
- Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия выигрывает войну на Украине, поэтому на Западе говорят о переговорах с Москвой, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Что касается ситуации на поле боя, Россия выигрывает войну", - сказал собеседник агентства.
"Проект использования Украины в качестве инструмента против России подошел к концу, и именно поэтому (на Западе - ред.) обсуждаются переговоры с Россией, чтобы избежать полного поражения Украины", - добавил он.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.