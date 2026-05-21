В Кремле заявили, что Россия готова к диалогу с европейцами - РИА Новости, 21.05.2026
13:42 21.05.2026
В Кремле заявили, что Россия готова к диалогу с европейцами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кремле заявили, что Россия готова к разговору с европейцами.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что диалог предпочтительнее, чем "вести дело к тотальной конфронтации".
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Москва слышала заявления из Европы, в том числе финского президента Александра Стубба, что с русскими нужно говорить, русские готовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, последние недели три-четыре мы слышали заявление от господина Стубба, президента Финляндии. Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что диалог всегда лучше, чем "вести дело к тотальной конфронтации".
"А это именно то, чем сейчас занимаются европейцы", - добавил пресс-секретарь главы государства.
