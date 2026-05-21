Песков: Россия будет рада, если Европа перестанет вести дело к конфронтации

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия будет только приветствовать, если Европа сменит модальность в поведении и перестанет вести дело к конфронтации, поскольку говорить всегда лучше, чем вести дело к конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать", - сказал Песков журналистам.
