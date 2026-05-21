Песков ответил на вопрос о проекте "Сила Сибири — 2"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай достигли понимания по многим ключевым деталям проекта "Сила Сибири — 2", сообщил Песков.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия и Китай достигли понимания по многим ключевым деталям проекта "Сила Сибири 2" в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. Журналисты задали Пескову вопрос о том, достигли ли Россия и Китай прогресса в завершении строительства газопровода "Сила Сибири-2".