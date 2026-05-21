Латвийского депутата, вступившегося за русскоязычных, лишили мандата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутата Рижской думы Алексея Росликова лишили мандата.
- Это решение объяснили тем, что он поддерживает Россию и якобы является угрозой национальной безопасности Латвии.
- Политик подготовил документы для подачи в суд и надеется, что его восстановят в должности.
МИНСК, 21 мая — РИА Новости. Депутат Рижской думы Алексей Росликов, выступивший против дискриминации русскоязычных в Латвии, сообщил РИА Новости, что его оставили без мандата.
«
"Сегодня меня лишили не только мандата депутата, но и поста главы фракции Рижского городского законодательного собрания", — заявил собеседник агентства.
По словам Росликова, это решение ему объяснили тем, что он поддерживает Россию и Белоруссию, находится на их территории и якобы является угрозой национальной безопасности Латвии. Сам политик назвал действия властей страны незаконными.
«
"Часть оппозиции выступала в мою защиту, несмотря на то что мы являемся конкурентами, высказав, что юридически — неважно, находится Алексей в Москве, Белоруссии, Казани, Петербурге — он имеет абсолютно полное право продолжать выполнять свои должностные обязанности отдаленно. В Европейском союзе такой момент есть. На что мэр города ответил, что его это абсолютно не интересует, и сегодня они просто большинством голосов пойдут против закона", — отметил он.
Росликов рассказал, что уже подготовил документы для подачи в суд. Он потребует запретить Рижской городской думе принимать решения против парламентария. Заседание пройдет в июне. Политик надеется, что его восстановят в должности.
В июне прошлого года латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. Росликов, который был тогда депутатом парламента, выступил за сохранение русского языка. За это его удалили из зала.
Служба госбезопасности Латвии возбудила против политика уголовное дело, обвинив в "оказании помощи России и разжигании национальной розни". Парламентария несколько раз задерживали и обыскивали. Он также подчеркивал, что украинские националисты угрожали ему и его семье физической расправой.