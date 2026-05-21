Отмена рейсов через Ближний Восток не повлияла на турпоток в Японию

Сокращение числа туристов из Китая создало более комфортные условия для посещения достопримечательностей российскими туристами.

ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Отмены рейсов через Ближний Восток никак не сказались на туристах из России, приезжающих в Японию, сказал РИА Новости представитель японской туристической компании Сергей Обращев.

"Как ни странно, на потоке туристов из России никак не сказались ни отмены рейсов через Ближний Восток, ни сокращение почти вполовину рейсов из Китая в Японию. Несмотря на то, что это два основных направления пересадок в отсутствие прямых рейсов между нашими странами. Никакого спада мы не наблюдаем, наоборот, есть ощущение, что российских туристов в этом году стало еще больше", - сказал Обращев РИА Новости.

При этом он отметил, что сокращение числа туристов из Китая на фоне охлаждения отношений Японии и КНР для остальных туристов, в частности, для российских, имеет свои плюсы.