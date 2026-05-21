В США угрожают аннулированием виз дипломатам Палестины при ООН, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США пригрозили аннулировать визы палестинских дипломатов в ООН, если постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур откажется отозвать свою кандидатуру на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннюю телеграмму госдепартамента США.
"Администрация президента Дональда Трампа угрожает аннулировать визы членам палестинской делегации в ООН в случае, если представитель Палестины (Рияд Мансур - ред.) откажется снять свою кандидатуру на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении агентства.
В телеграмме, на которую ссылается Рейтер, американским дипломатам в посольстве в Иерусалиме поручено донести, что кандидатура представителя Палестины на пост вице-председателя Генассамблеи ООН "разжигает напряженность", рискует подорвать мирный план Трампа по Газе и повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона в случае своего успеха.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.