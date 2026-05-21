08:25 21.05.2026
В США угрожают аннулированием виз дипломатам Палестины при ООН, пишут СМИ

Reuters : США угрожают аннулированием виз дипломатам Палестины при ООН

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США угрожают аннулировать визы палестинским дипломатам в ООН.
  • Причиной может стать отказ Рияда Мансура снять свою кандидатуру на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи ООН.
  • В телеграмме госдепартамента США говорится, что кандидатура представителя Палестины на пост вице-председателя Генассамблеи ООН «разжигает напряженность» и рискует подорвать мирный план Трампа по Газе.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США пригрозили аннулировать визы палестинских дипломатов в ООН, если постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур откажется отозвать свою кандидатуру на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннюю телеграмму госдепартамента США.
"Администрация президента Дональда Трампа угрожает аннулировать визы членам палестинской делегации в ООН в случае, если представитель Палестины (Рияд Мансур - ред.) откажется снять свою кандидатуру на пост вице-председателя Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении агентства.
В телеграмме, на которую ссылается Рейтер, американским дипломатам в посольстве в Иерусалиме поручено донести, что кандидатура представителя Палестины на пост вице-председателя Генассамблеи ООН "разжигает напряженность", рискует подорвать мирный план Трампа по Газе и повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона в случае своего успеха.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Намеки на создание палестинского государства ликвидируются, заявил Лавров
15 мая, 10:45
 
В миреСШАПалестинаИерусалимДональд ТрампРияд МансурГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
