РЭЦ продвигает косметику за рубежом в рамках фестиваля "Сделано в России"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продвигает российскую косметику на зарубежных рынках в рамках фестиваля‑ярмарки "Сделано в России", говорится в его пресс-релизе.

"В Харбине в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" продолжает работу проект "Бьюти-бокс", инициированный Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и Советом Федерации ФСРФ в 2024 году. Цель инициативы - комплексное продвижение российских товаров для красоты и здоровья на зарубежных рынках и поддержка женского предпринимательства", - отмечается в сообщении.

Как отметила бизнес‑партнер компании по производству средств гигиены полости рта Наталья Аксенова, бренд присутствует в Китае уже более 10 лет. В этом году для стримов в рамках выставки компания выбрала флагманским продуктом зубную пасту с ионами серебра из специальной серии. Производитель обладает более чем 50 патентами в 22 странах мира. Его продукция доступна на ключевых китайских маркетплейсах и платформах социальной коммерции (Tmall, JD, LRB, Douyin), а также представлена в 4 тысячах торговых точек по всей стране. В 2025 году компания запустила прямую коммуникацию с потребителями: теперь в упаковки с продуктом вкладываются письма генерального директора на китайском языке.

Команда производителя косметических средств для ухода за бровями также подтвердила важность китайского направления. Фиксирующий гель для бровей этого бренда стал бестселлером на местном рынке, и компания анонсировала скорое представление новых продуктов для местной аудитории. С 2024 года в проекте "Бьюти-бокс" приняло участие более ста российских компаний. География продвижения охватывает рынки ОАЭ, Китая, Узбекистана и стран СНГ, формируя устойчивый розничный спрос на отечественную продукцию.

"Продукция косметической промышленности России - перспективный высокомаржинальный экспортный товар, сочетающий в себе природное сырье и передовые инновации. Отрасль также входит в список социально значимых именно благодаря женскому предпринимательству - ключевому ее драйверу и основе. В РЭЦ мы уделяем особое внимание отраслевому продвижению косметики в рамках программы Национальных магазинов "Сделано в России": прирост объема поддержанного экспорта таких товаров в годовом выражении составил 12% в прошлом году", - рассказывает директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.

Продвижение в Китае реализуем традиционно через стримы. За первый день фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в онлайне количество зрителей стрима перевалило за 10 тысяч человек. И здесь уместно вспомнить слова представителя одной из компаний-резидентов проекта, сказанные им год назад на этом же месте: "Мы не подстраиваемся под местные тренды, мы просто их создаем". Думаю, эти слова лучше всего описывают потенциал нашей косметической промышленности", - добавляет он.

Для размещения на полках национальных магазинов "Сделано в России" и продвижения в рамках Программы экспортерам нужно воспользоваться услугой "Маркетплейсы. Размещение в национальных магазинах" на платформе "Мой экспорт" или написать на почту в РЭЦ . Благодаря сервису предприниматели могут разместить свои товары на онлайн-полках буквально в один клик. На сегодняшний день сеть национальных магазинов представлена на 21 электронной торговой площадке на девяти ключевых экспортных рынках (Китай, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Египет, Таиланд и других).

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" - это масштабное событие, проводимое в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" под эгидой АНО "Национальные приоритеты" и при организации РЭЦ. Он стартовал 18 мая и продлится до 21 мая. Мероприятие пройдет параллельно с X Российско-китайским ЭКСПО на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.