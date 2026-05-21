В Турции прокомментировали решение Арбитражного суда по Euroclear

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
- Euroclear заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены и пообещал оспорить вердикт.
- Турецкий политик и дипломат Озтюрк Йылмаз считает, что вердикт российского суда может быть использован Россией как политический и юридический инструмент против Бельгии и депозитария Euroclear.
АНТАКЬЯ (Турция), 21 мая - РИА Новости. Россия получила политический и юридический козырь в споре с Бельгией после решения Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear, заявил РИА Новости турецкий политик и дипломат, лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз.
В пятницу Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены и обещал оспорить вердикт.
"Вердикт российского суда крайне важен, так как Москва может использовать его в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и депозитария Euroclear... Даже если Euroclear не выполнит решение, Россия в любом случае доказала, что ее доводы справедливы, и укрепила свою политическую позицию", - сказал Йылмаз.
По мнению политика, Москва может сподвигнуть своих союзников, в первую очередь Белоруссию, к заморозке активов бельгийского правительства или Euroclear, находящихся в их юрисдикции.
Йылмаз отметил, что вердикт московского суда "придаст легитимности любому решению, которое Москва примет (в отношении Euroclear – ред.) в будущем".
Евросоюз 12 декабря прошлого года принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.