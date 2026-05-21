В Турции прокомментировали решение Арбитражного суда по Euroclear

АНТАКЬЯ (Турция), 21 мая - РИА Новости. Россия получила политический и юридический козырь в споре с Бельгией после решения Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear, заявил РИА Новости турецкий политик и дипломат, лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз.