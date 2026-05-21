В рамках учений в Белоруссии развернули "Искандеры" со спецбоеприпасами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках учений в Белоруссии развернули оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", снаряженные спецбоеприпасами.
- Военные получили их, снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В рамках учений ядерных сил в Белоруссии развернули оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", снаряженные специальными боеприпасами, сообщило Минобороны России.
Оружие доставили в полевые пункты хранения одной из бригад. Военные получили боеприпасы, снарядили ими ракеты-носители, а затем скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
Не ждали: Россия готовит Европу к жаркому лету
20 мая, 08:00
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями. В ней участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.