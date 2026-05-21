06:05 21.05.2026 (обновлено: 11:32 21.05.2026)
МО РФ: в рамках учений в Белоруссии развернули "Искандеры" со спецбоеприпасами

  • В рамках учений в Белоруссии развернули оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", снаряженные спецбоеприпасами.
  • Военные получили их, снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В рамках учений ядерных сил в Белоруссии развернули оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", снаряженные специальными боеприпасами, сообщило Минобороны России.
Оружие доставили в полевые пункты хранения одной из бригад. Военные получили боеприпасы, снарядили ими ракеты-носители, а затем скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями. В ней участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.
