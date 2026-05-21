В МВД рассказали о фишинговых рассылках о якобы положенных выплатах

Краткий пересказ от РИА ИИ МВД сообщило о фишинговой рассылке, в которой мошенники используют логотипы госорганизаций и обещания крупных сумм.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мошенники используют логотипы госорганизаций, обещания крупных сумм и различные формулировки, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Согласно материалам, опубликованным в канале управления на платформе " Макс ", мошенники рассылают сообщения о том, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и с помощью "приложения" можно проверить свои начисления за две минуты. В мошеннической рассылке отмечается, что в якобы приложении доступен расчет, "ведь 80% граждан не знают о положенных им выплатах от 34 500 рублей", поэтому "без справок, личных данных и очередей" можно узнать сумму и забрать "бесплатные советы по получению денег".

"Злоумышленники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде "80% граждан не знают" или "проверьте за 2 минуты", чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке", - говорится в сообщении.