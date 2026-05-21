В МВД рассказали о фишинговых рассылках о якобы положенных выплатах
09:09 21.05.2026
В МВД рассказали о фишинговых рассылках о якобы положенных выплатах

Специалисты МВД показали пример фишинговой рассылки о якобы положенных выплатах

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД сообщило о фишинговой рассылке, в которой мошенники используют логотипы госорганизаций и обещания крупных сумм.
  • В мошеннической рассылке говорится, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и можно проверить начисления за две минуты.
  • Пользователя ждет фишинговый сайт, сбор персональных данных или попытка установить вредоносное ПО под видом "приложения для расчета выплат".
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мошенники используют логотипы госорганизаций, обещания крупных сумм и различные формулировки, чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по их ссылке, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Согласно материалам, опубликованным в канале управления на платформе "Макс", мошенники рассылают сообщения о том, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и с помощью "приложения" можно проверить свои начисления за две минуты. В мошеннической рассылке отмечается, что в якобы приложении доступен расчет, "ведь 80% граждан не знают о положенных им выплатах от 34 500 рублей", поэтому "без справок, личных данных и очередей" можно узнать сумму и забрать "бесплатные советы по получению денег".
"Злоумышленники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде "80% граждан не знают" или "проверьте за 2 минуты", чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дальше пользователя ждёт фишинговый сайт, сбор персональных данных, реквизитов банковских карт или попытка установить вредоносное ПО под видом "приложения для расчёта выплат".
