16:46 21.05.2026 (обновлено: 17:27 21.05.2026)
Минобороны доложило Путину о втором этапе проверки ядерных сил

МО РФ: в рамках учений ядерных сил выполнены пуски межконтинентальных ракет

  • Российские и белорусские военные на втором этапе проверки ядерных сил провели пуски ракет.
  • Все задачи выполнены в полном объеме.
  • Все задачи выполнены в полном объеме.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские и белорусские военные на втором этапе проверки ядерных сил запустили межконтинентальные ракеты, сообщили в Минобороны.
Учения дистанционно провели президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
"В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования", — заявили в ведомстве.
Экипажи Военно-морского флота произвели пуски "Циркона" и "Синевы". С космодрома Плесецк по цели на полигоне Кура на Камчатке выпустили ракеты комплекса "Ярс".
Также белорусские военные запустили ракеты комплекса "Искандер-М" с Капустина Яра. Военные выполнили все задачи второго этапа учений в полном объеме.
Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. В ней участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.
