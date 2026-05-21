Минобороны доложило Путину о втором этапе проверки ядерных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские и белорусские военные на втором этапе проверки ядерных сил провели пуски ракет.
- Все задачи выполнены в полном объеме.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские и белорусские военные на втором этапе проверки ядерных сил запустили межконтинентальные ракеты, сообщили в Минобороны.
Учения дистанционно провели президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
"В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования", — заявили в ведомстве.
Экипажи Военно-морского флота произвели пуски "Циркона" и "Синевы". С космодрома Плесецк по цели на полигоне Кура на Камчатке выпустили ракеты комплекса "Ярс".
Также белорусские военные запустили ракеты комплекса "Искандер-М" с Капустина Яра. Военные выполнили все задачи второго этапа учений в полном объеме.
Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. В ней участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.
