16:44 21.05.2026
"Радио Судного дня" передало девять сигналов в четверг

По "Радио Судного дня" прозвучали сигналы "Воиножуир", "Срывочиж", "Акрофи"

Базовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) передала девять новых сигналов в четверг.
  • Среди переданных сигналов были «Воиножуир», «Срывочиж», «Акрофи», «Освещение», «Кнопопион» и другие.
  • УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, известная также как «Жужжалка».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Девять новых сигналов, в том числе "Воиножуир", "Срывочиж", "Акрофи", прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новые сигналы прозвучали в эфире в 15.48 мск, среди них "Освещение", "Воиножуир", "Срывочиж" и "Кнопопион", говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня".
Ранее, в 15.38 были зафиксированы "Акрофи", "Круговизг", "Рубаха" и "Абабколист".
Первым сообщением за день было "Жестокаин", которое зафиксировали в 07.09 мск, вторыми за день сигналами были "Ляповнук", "Блиноспас" и Вруновал", о которых сообщили в 09.10 мск, а в 11.03 мск прозвучали "Королевна", "Капосук" и "Братошик". Об этом".
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
