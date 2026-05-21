УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, известная также как «Жужжалка».

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Девять новых сигналов, в том числе "Воиножуир", "Срывочиж", "Акрофи", прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Новые сигналы прозвучали в эфире в 15.48 мск, среди них "Освещение", "Воиножуир", "Срывочиж" и "Кнопопион", говорится в Telegram-канале " УВБ-76 логи" , где публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня".

Ранее, в 15.38 были зафиксированы "Акрофи", "Круговизг", "Рубаха" и "Абабколист".

Первым сообщением за день было "Жестокаин", которое зафиксировали в 07.09 мск, вторыми за день сигналами были "Ляповнук", "Блиноспас" и Вруновал", о которых сообщили в 09.10 мск, а в 11.03 мск прозвучали "Королевна", "Капосук" и "Братошик". Об этом".