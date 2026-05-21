ПВО уничтожила шесть беспилотников над Калужской областью

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шесть БПЛА сбиты над Калужской областью, повреждено остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Администрацией города будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденных зданий.