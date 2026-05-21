ПВО уничтожила шесть беспилотников над Калужской областью

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шесть БПЛА сбиты над Калужской областью, повреждено остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского и Тарусского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По предварительной информации, в результате атаки незначительно пострадало остекление образовательного учреждения и многоквартирного дома в Калуге", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет. Администрацией города будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденных зданий.
