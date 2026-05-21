ПВО сбила семь беспилотников над Новгородской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что российские военные сбили семь БПЛА над территорией региона.
"Над Новгородской областью сбиты семь БПЛА. Спасибо нашим военным за работу", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила о введении режима беспилотной опасности в регионе в четверг днем.
