ПВО сбила семь беспилотников над Новгородской областью

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что российские военные сбили семь БПЛА над территорией региона.

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.