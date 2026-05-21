Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили 101 украинский беспилотник над Россией за пять часов.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 11 областей и Московского региона.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 15.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 101 украинский БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Двадцать первого мая с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.