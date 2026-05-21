ПВО уничтожила 196 украинских беспилотников над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО с 7:00 до 15:00 мск перехватили и уничтожили 196 украинских дронов над Россией.
- Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской областями, московским регионом и над акваторией Каспийского моря.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 7.00 до 15.00 мск перехватили и уничтожили 196 украинских дронов над Россией, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого мая с 7.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской областей, московского региона и над акваторией Каспийского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18