21:18 21.05.2026
Марзоев рассказал, о чем говорил с Путиным после получения награды сына

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и родители погибшего лейтенанта Василия Марзоева (получил звание Героя России посмертно) Аркадий и Маргарита Марзоевы
Президент РФ Владимир Путин и родители погибшего лейтенанта Василия Марзоева (получил звание Героя России посмертно) Аркадий и Маргарита Марзоевы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, среди которых была "Золотая Звезда" Героя России, присвоенная посмертно лейтенанту Минобороны РФ Василию Марзоеву.
  • Путин после вручения награды отцу погибшего Василия Марзоева спросил его, чего бы он хотел.
  • Отец Василия Марзоева ответил президенту, что хочет продолжать служить Родине.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Командующий 18-й армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, отец погибшего Героя России Василия Марзоева, рассказал, что президент РФ Владимир Путин после вручения ему награды сына спросил, чего он хочет.
В четверг Путин вручил государственные награды в Кремле. Один из награжденных - лейтенант Минобороны РФ Василий Марзоев, звание Героя которому было присвоено посмертно. "Золотую Звезду" Героя глава государства передал его родителям - Аркадию и Маргарите Марзоевым.
"Он просто спросил, как дела, чего бы я хотел", - сказал Марзоев ИС "Вести".
По его словам, он ответил Путину: продолжать служить Родине.
"Я правильно воспитывал сына. И все, что он сделал, он сделал так, как он должен был это сделать. Согласно тому кодексу семейному, который у нас принят", - добавил Марзоев.
