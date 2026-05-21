Марзоев рассказал, о чем говорил с Путиным после получения награды сына

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Командующий 18-й армией Южного военного округа, генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, отец погибшего Героя России Василия Марзоева, рассказал, что президент РФ Владимир Путин после вручения ему награды сына спросил, чего он хочет.

В четверг Путин вручил государственные награды в Кремле. Один из награжденных - лейтенант Минобороны РФ Василий Марзоев, звание Героя которому было присвоено посмертно. "Золотую Звезду" Героя глава государства передал его родителям - Аркадию и Маргарите Марзоевым.

"Он просто спросил, как дела, чего бы я хотел", - сказал Марзоев ИС "Вести".

По его словам, он ответил Путину: продолжать служить Родине.