Путин направил приветствие участникам премии "Импульс добра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил лауреатов премии "Импульс добра".
- Он отметил, что лауреаты премии продолжают традиции благотворительности, милосердия и взаимопомощи.
- Президент выразил уверенность в том, что юбилейная церемония придаст импульс реализации многих востребованных начинаний.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников XV юбилейной церемонии вручения премии "Импульс добра", отметил, что они продолжают традиции благотворительности, милосердия, взаимопомощи, которыми всегда славилась Россия.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава "Круга добра" рассказал Путину о проектах фонда
13 февраля, 14:51
"Вы видите свое призвание в служении людям, заботе о детях, старшем поколении, в поддержке тех, кто оказался в трудной ситуации, нуждается в заботе и искреннем участии. Продолжаете традиции благотворительности, милосердия, взаимопомощи, которыми всегда славилась наша страна", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что сегодня премия присуждается представителям бизнеса, средств массовой информации, органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования, спорта. Он подчеркнул, что за прошедшее время проект, направленный на развитие и продвижение государственно-частного партнерства в интересах повышения качества жизни граждан, модернизации социальной сферы, сплотил вокруг своих благородных целей большую команду единомышленников, а также получил широкое общественное признание, внес серьезный вклад в продвижение социального предпринимательства в России.
Путин выразил уверенность в том, что юбилейная церемония станет ярким, вдохновляющим событием, придаст импульс реализации многих востребованных начинаний.
"Поздравляю лауреатов с достойной наградой и желаю всего наилучшего", - добавил президент.