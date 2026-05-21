17:32 21.05.2026
Путин кратко переговорил с командующим 18-й армией ЮВО Марзоевым

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин кратко переговорил с командующим 18-й армией Южного военного округа, генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым.
  • Президент вручил звание Героя России посмертно сыну Марзоева Василию, погибшему в ходе выполнения задач в зоне СВО.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко переговорил с командующим 18-й армией Южного военного округа, генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым.
Путин в четверг вручил государственные награды в Кремле. Звания Героя России посмертно был удостоен сын Аркадия Марзоева Василий, который погиб в ходе выполнения задач спецоперации.
Вручая медаль "Золотая Звезда", Путин пожал руку командующему армией и кратко побеседовал с ним и его супругой Маргаритой. После того, как Марзоев сказал благодарственные слова, обращаясь к президенту и гостям церемонии в Екатерининском зале Кремля, Путин и командующий армии еще кратко побеседовали.
Уроженец Северной Осетии, гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев погиб на запорожском направлении в ходе выполнения задач в зоне СВО.
