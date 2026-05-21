Путин отметил важную деталь при применении ядерных сил

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность каждой секунды в применении ядерных сил.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил.
"Искандеры", которые сейчас применялись, - применялись грамотно, применялись слаженно. Это имеет большое значение при применении оружия такого рода, потому что здесь важна каждая минута, каждая секунда", - сказал Путин в ходе тренировки.
Президент подчеркнул, что для отработки взаимодействия и проводятся совместные учения.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.