Участники СВО впервые стали полными кавалерами Георгиевского креста

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Участники СВО Николай Куменов и Евгений Рочев впервые в современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг вручает государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония проходит в Кремле.
"Знак отличия, Георгиевский крест первой степени, вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые, впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды", - сказал Путин в ходе церемонии.