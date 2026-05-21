Путин вручил Георгиевский крест участнику СВО Рочеву

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Георгиевским крестом I степени участника спецоперации, старшего сержанта Евгения Рочева, сделав его полным кавалером знака отличия ордена Святого Георгия.
Путин в четверг вручил государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония прошла в Кремле.
"Георгиевский крест первой степени вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды", - сказал Путин на торжественной церемонии.
Командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка Рочев служил по контракту в Ленинградской и Мурманской областях. В зоне спецоперации он уничтожил восемь огневых точек и два миномета ВСУ, обеспечив прорыв штурмовых групп ВС РФ, и в том числе за это был награжден медалью "За боевые отличия" и Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.
Георгиевский крест является знаком отличия ордена Святого Георгия - высшей военной госнаграды России. Он имеет четыре степени и предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства.