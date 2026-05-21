Путин отметил слаженную работу белорусских военных в ходе совместных учений

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия белорусских военнослужащих в ходе совместных ядерных учений РФ и Белоруссии.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил. Это первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
"Мне хочется особо отметить слаженную работу наших белорусских коллег и друзей, партнеров, союзников. И бомбардировочная авиация, способная нести специальные заряды, и оружие средней дальности, "Искандеры", которые сейчас применялись - применялись грамотно и слаженно", - сказал Путин.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.