Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил слаженную работу белорусских военных в ходе совместных учений - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 21.05.2026
Путин отметил слаженную работу белорусских военных в ходе совместных учений

Путин отметил работу белорусских военных в ходе совместных ядерных учений

© Минобороны РоссииДоставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь
Доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Минобороны России
Доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин высоко оценил действия белорусских военнослужащих в ходе совместных ядерных учений РФ и Белоруссии.
  • Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели учения ядерных сил по видеосвязи.
  • Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия белорусских военнослужащих в ходе совместных ядерных учений РФ и Белоруссии.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил. Это первая совместная тренировка армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.
Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи проводят учения ядерных сил - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Путин анонсировал проведение военных учений "Щит Союза" в 2027 году
Вчера, 16:58
"Мне хочется особо отметить слаженную работу наших белорусских коллег и друзей, партнеров, союзников. И бомбардировочная авиация, способная нести специальные заряды, и оружие средней дальности, "Искандеры", которые сейчас применялись - применялись грамотно и слаженно", - сказал Путин.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
Заключительное слово Президента России на учениях ядерных сил - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Путин отметил грамотное применение "Искандеров" во время ядерных учений
Вчера, 16:56
 
В миреРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала