Путин отметил слаженную работу белорусских военных в ходе совместных учений

"Мне хочется особо отметить слаженную работу наших белорусских коллег и друзей, партнеров, союзников. И бомбардировочная авиация, способная нести специальные заряды, и оружие средней дальности, "Искандеры", которые сейчас применялись - применялись грамотно и слаженно", - сказал Путин.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.