Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил Георгиевский крест участнику СВО Куменову - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 21.05.2026 (обновлено: 23:42 21.05.2026)
Путин вручил Георгиевский крест участнику СВО Куменову

Путин вручил Георгиевский крест I степени участнику СВО сержанту Куменову

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин вручил госнаграды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил госнаграды в Кремле - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин вручил госнаграды в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил сержанта Николая Куменова Георгиевским крестом I степени.
  • Сержант Куменов стал полным кавалером знака отличия ордена Святого Георгия.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Георгиевским крестом I степени участника спецоперации сержанта Николая Куменова, сделав его полным кавалером знака отличия ордена Святого Георгия.
"Георгиевский крест первой степени вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды", - сказал Путин на торжественной церемонии в Кремле.
Командир разведвзвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады Куменов летом 2022 года ушел на спецоперацию добровольцем, подписав контракт на полгода, после продлив его сразу на пять лет. За штурмы опорников, взятие пленных и отражение атак был награжден Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.
Георгиевский крест является знаком отличия ордена Святого Георгия - высшей военной госнаграды России. Он имеет четыре степени и предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов "за подвиги и отличия в боях… служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Все россияне склоняют головы перед подвигом героев СВО, заявил Путин
Вчера, 17:15
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала