Путин вручил Георгиевский крест участнику СВО Куменову

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Георгиевским крестом I степени участника спецоперации сержанта Николая Куменова, сделав его полным кавалером знака отличия ордена Святого Георгия.
Командир разведвзвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады Куменов летом 2022 года ушел на спецоперацию добровольцем, подписав контракт на полгода, после продлив его сразу на пять лет. За штурмы опорников, взятие пленных и отражение атак был награжден Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.
Георгиевский крест является знаком отличия ордена Святого Георгия - высшей военной госнаграды России. Он имеет четыре степени и предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов "за подвиги и отличия в боях… служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства".