Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад академика Дедова в теорию и практику эндокринологии - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:13 21.05.2026
Путин отметил вклад академика Дедова в теорию и практику эндокринологии

Путин отметил вклад Дедова в теорию и практику современной эндокринологии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Герой Труда России, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Иван Дедов, получивший орден Святого апостола Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин и Герой Труда России, президент ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Иван Дедов, получивший орден Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и Герой Труда России, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Иван Дедов, получивший орден Святого апостола Андрея Первозванного
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил вклад Ивана Дедова в теорию и клиническую практику современной эндокринологии.
  • Президент подчеркнул, что с именем Дедова связаны системные решения в области организации медицинской помощи, профилактики и лечения сахарного диабета и других заболеваний.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад героя Труда РФ, президента ФГБУ "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Ивана Дедова в теорию и клиническую практику современной эндокринологии.
Путин в четверг вручает государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония проходит в Кремле. Дедов удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
"Орденом Святого апостола Андрея Первозванного удостоен Иван Иванович Дедов. Его вклад в теорию и клиническую практику современной эндокринологии поистине исторический. Академик Дедов во многом определил саморазвитие этого важнейшего направления медицины", - сказал глава государства в ходе церемонии.
Путин подчеркнул, что с именем Дедова связаны системные решения в области организации медицинской помощи, профилактики и лечения сахарного диабета, других заболеваний.
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин отметил вклад эндокринолога Дедова в развитие здравоохранения
12 февраля, 11:40
 
НаукаРоссияВладимир ПутинИван Дедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала