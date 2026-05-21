Путин отметил вклад академика Дедова в теорию и практику эндокринологии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил вклад Ивана Дедова в теорию и клиническую практику современной эндокринологии.
- Президент подчеркнул, что с именем Дедова связаны системные решения в области организации медицинской помощи, профилактики и лечения сахарного диабета и других заболеваний.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад героя Труда РФ, президента ФГБУ "Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии" Ивана Дедова в теорию и клиническую практику современной эндокринологии.
Путин в четверг вручает государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония проходит в Кремле. Дедов удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
"Орденом Святого апостола Андрея Первозванного удостоен Иван Иванович Дедов. Его вклад в теорию и клиническую практику современной эндокринологии поистине исторический. Академик Дедов во многом определил саморазвитие этого важнейшего направления медицины", - сказал глава государства в ходе церемонии.
Путин подчеркнул, что с именем Дедова связаны системные решения в области организации медицинской помощи, профилактики и лечения сахарного диабета, других заболеваний.
12 февраля, 11:40